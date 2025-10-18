Ballando con le Stelle quarta puntata

Quarta puntata per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, con tutte le coppie ancora in gara. Atteso come ballerino per una notte, come anticipato da Davide Maggio, il cantante Renato Zero. La gara. In aggiornamento I voti dei giurati. Zazzaroni Canino Smith Lucarelli Mariotto Tesoretto Matano Tesoretto Erra Totale Coppia Uno – – – – – – – – Coppia Due – – – – – – – – Coppia Tre – – – – – – – – Coppia Quattro – – – – – – – – Coppia Cinque – – – – – – – – Coppia Sei – – – – – – – – Coppia Sette – – – – – – – – Coppia Otto – – – – – – – – Coppia Nove – – – – – – – – Coppia Dieci – – – – – – – – Coppia Undici – – – – – – – – Coppia Dodici – – – – – – – – La classifica della quarta puntata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle, quarta puntata

