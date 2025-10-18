Ballando con le stelle Milly Carlucci commossa per Simone Di Pasquale | Lutto tremendo
Nella Sala delle Stelle di "Ballando con le stelle" il momento più intenso non è stato un passo di danza ma un silenzio. Milly Carlucci, con voce dolce e ferma, ha interrotto la leggerezza della gara per rivolgersi al suo storico maestro, Simone Di Pasquale: "Vieni, rimani con me Simone. Io stasera ti devo moltissimo un grazie enorme per il coraggio e la forza che hai avuto nell'essere qui su questa pista". Il pubblico, sorpreso e commosso, ha ascoltato in silenzio. Poi la conduttrice ha spiegato il motivo di quelle parole: "Simone ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma. E quindi sappiamo che cos'è una cosa di questo genere.
