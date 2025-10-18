Ballando con le Stelle Marcella Bella in collera con la giuria | Non sono gratificata ho perso l' entusiasmo

Comingsoon.it | 18 ott 2025

Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha rivelato di non apprezzare molto i giudizi che le dà la giuria, tanto da aver già perso l'entusiasmo!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle marcella bella in collera con la giuria non sono gratificata ho perso l entusiasmo

Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"

Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha rivelato di non apprezzare molto i giudizi che le dà la giuria, tanto da aver già perso l'entusiasmo!

