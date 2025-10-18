Ballando con le Stelle le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre Renato Zero ballerino per una notte

Comingsoon.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 18 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre renato zero ballerino per una notte

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre, Renato Zero ballerino per una notte

Altre letture consigliate

ballando stelle anticipazioni puntataBallando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre, Renato Zero ballerino per una notte - Oggi, sabato 18 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Si legge su comingsoon.it

ballando stelle anticipazioni puntataBallando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata in onda stasera, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... Da tpi.it

ballando stelle anticipazioni puntataBallando con le stelle, le anticipazioni della puntata di stasera: Renato Zero è il ballerino per una notte - Si riparte dalle zero eliminazioni di sabato scorso e con due coppie che svettano a pari merito in classifica: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca. Come scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Anticipazioni Puntata