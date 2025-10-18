BALLANDO CON LE STELLE | LA GARA SI INFIAMMA COPPIE A RISCHIO RENATO ZERO IN PISTA

Ballando con le Stelle ”, il dance show condotto da Milly Carlucci torna sabato 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide. L a competizione fra i Vip è sempre più accesa. Le esibizioni dal vivo sono sempre più spettacolari, così come gli abiti di scena dal gusto glamour e la scenografia arricchita dalla realtà aumentata. Un’edizione ricca di colpi di scena che continua ad appassionare e catturare l’attenzione del pubblico e di migliaia di followers. Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Bubinoblog

