Ballando con le stelle Carlucci | Un grandissimo abbraccio a Ranucci

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci", così Milly Carlucci ha espresso la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report in seguito all'attentato di giovedì sera, 16 ottobre, quando l'esplosione di una bomba ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove Ranucci abita con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

