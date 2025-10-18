Ballando con le Stelle 2025 quarta puntata | prime scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli
Quarta puntata per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, con tutte le coppie ancora in gara. Atteso come ballerino per una notte, come anticipato da Davide Maggio, il cantante Renato Zero. La gara. Le danze vengono aperte dal paso doble di Marcella Bella e Chiquito. Matano sostiene che, per il momento, la cantante sia l’unica che sta vincendo perché “ hai creato un po’ di pepe a Ballando, stai dando tutta te stessa mettendoti in gioco a 360° “. In nome di un vecchio video, Canino chiede invece alla concorrente se ci sia dell’attrito con Barbara D’Urso. Marcella nega con fermezza: “ Ma figurati, siamo amiche “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
