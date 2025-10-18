Ballando con le Stelle 2025 quarta puntata | Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca in cima alla classifica

Ancora nessun eliminato nella ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Al termine della quarta puntata del talent show, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono infatti riusciti ad imporsi sulle altre undici coppie avversarie, motivo per il quale, la prossima settimana, partiranno da un bonus di 10 punti. A seguire, il resoconto dettagliato del quarto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1, dove non sono mancati diversi battibecchi tra i concorrenti e la giuria. La gara. Le danze vengono aperte dal paso doble di Marcella Bella e Chiquito. Matano sostiene che, per il momento, la cantante sia l’unica che sta vincendo perché “ hai creato un po’ di pepe a Ballando, stai dando tutta te stessa mettendoti in gioco a 360° “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, quarta puntata: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca in cima alla classifica

