Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Tpi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, 18 ottobre. Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di stasera, 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

ballando con le stelle 2025 le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

© Tpi.it - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Approfondisci con queste news

ballando stelle 2025 anticipazioniBallando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata in onda stasera, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 21,35 ... Riporta tpi.it

ballando stelle 2025 anticipazioniBallando con le stelle 2025, stasera sabato 18 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni - Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 sabato 18 ottobre in prima serata su Rai1. Da superguidatv.it

ballando stelle 2025 anticipazioniAnticipazioni Ballando con le Stelle del 18 ottobre, arriva Renato Zero - Renato Zero è il ballerino per una notte della serata del 18 ottobre di “Ballando con le stelle”. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Anticipazioni