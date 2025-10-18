Balivo e le scarpe usate vendute sul web | Selvaggia Lucarelli accende la polemica sui piedi

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo. La conduttrice televisiva Caterina Balivo è finita al centro di una nuova polemica social dopo la pubblicazione di un articolo di Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, che ha scatenato discussioni su Instagram e sul web. Al centro della vicenda ci sono due elementi: la vendita di scarpe usate sul profilo Vinted della conduttrice e il presunto strizzare l’occhio a un pubblico di feticisti dei piedi. Le ballerine ‘usate’ vendute a 150 euro: ‘Si rivolge al pubblico dei feticisti’. Selvaggia Lucarelli, con il consueto stile diretto e pungente, ha riportato come una semplice ricerca su Google di “ BalivoPiedi ” restituisca decine di pagine dedicate agli ammiratori dei piedi della conduttrice, ricordando che la stessa Balivo in passato aveva scherzato sul fenomeno: “Ho un mondo di feticisti dei miei piedi sul web, sono molto attivi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Balivo e le scarpe usate vendute sul web: Selvaggia Lucarelli accende la polemica sui piedi

