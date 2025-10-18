Bagnaia sconsolato | Ero un passeggero sulla moto finire la stagione così è dura

Sabato da incubo a Phillip Island per Francesco Bagnaia, che ha terminato in penultima posizione la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, diciannovesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, 11° in qualifica ma retrocesso in 14ma piazza per aver ostacolato Marco Bezzecchi nel suo giro veloce, ha preceduto al traguardo solamente il collaudatore Ducati Michele Pirro, chiamato a sostituire per l’occasione l’infortunato Marc Marquez. “ È stata una giornata molto difficile. Stiamo controllando i dati, cercando di capire cosa sta succedendo. Dai dati è molto chiaro, la moto si scuoteva molto, ma non sappiamo perché. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bagnaia sconsolato: “Ero un passeggero sulla moto, finire la stagione così è dura”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bagnaia devastato dopo il GP d’Indonesia, Ducati protegge le sue emozioni: Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha rivelato che Pecco Bagnaia è “devastato” dopo il Gran Premio d’Indonesia, con il team impegnato a proteggere le sue emozioni. A - facebook.com Vai su Facebook

Bagnaia torna al successo, incubo Martin: si frattura la clavicola e dovrà essere operato - Come se si fossero scambiati i ruoli, Pecco ha dominato qualifiche e gara Sprint, Marc ha faticato a salire sul podio, con qualche errore di troppo ... Da corriere.it

È tornato Bagnaia! Domina la Sprint in Giappone. Marquez secondo, può essere Mondiale - Sconsolato a Misano, vincente a Motegi: Francesco Bagnaia ritrova il sorriso al termine della Sprint in Giappone. Come scrive gazzetta.it

Bagnaia: "Prima volta che mi sento competitivo nel 2025, vittoria che mi dà morale" - "Sono molto orgoglioso di questa giornata, della mia squadra che da Misano siamo finalmente riusciti a trovare una quadra. Come scrive sport.sky.it