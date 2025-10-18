Bagnaia non esce dal tunnel | prima la penalità poi penultimo nella Sprint di Phillip Island

Prosegue la crisi nera di Francesco Bagnaia, capace di risollevarsi improvvisamente tra il Test di Misano ed il successivo Gran Premio in Giappone per poi sprofondare in maniera quasi inspiegabile tra Mandalika e Phillip Island. A conti fatti sul tracciato australiano stiamo rivedendo la versione indonesiana di Pecco, distante anni luce da quella di Motegi e delle ultime stagioni in cui si è sempre giocato fino in fondo il Mondiale. Eppure il venerdì non era stato così drammatico per il pilota torinese, che aveva ottenuto il nono tempo nelle pre-qualifiche ottenendo la qualificazione diretta per il Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bagnaia non esce dal tunnel: prima la penalità, poi penultimo nella Sprint di Phillip Island

