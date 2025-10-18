Bagnaia | Mi scuso con i tifosi così è umiliante Ma Marquez qui lotterebbe per il podio

La sua vittoria di Motegi è ormai un lontano ricordo, Pecco nella Sprint di Philip Island non è andato oltre il penultimo posto, peggio di lui solo il tester Pirro. "Giravo 2 secondi più piano del mio stesso passo nelle prove - ha commentato il pilota -. È difficile da accettare. Ducati in crisi? No, resta la moto migliore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

