Bagnaia 19esimo penultimo nella Sprint | È umiliante Marquez sarebbe arrivato sul podio
Disastro Pecco Bagnaia nella sprint. A Phillip Island è arrivato al diciannovesimo, ovvero penultimo, non riuscendo a trovare continuità con la Ducati. Domani la gara ufficiale. Le difficoltà di Bagnaia con la Ducati. Nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta, dopo la gara, il pilota di Moto Gp della Ducati ha dichiarato: «Osservando i nostri dati, è chiaro cosa non ha funzionato: la moto si muoveva tanto. Però non capiamo la causa di tutto ciò, anche perché non riguarda il setup o l’elettronica. Ieri e nel corso delle FP2 iniziavo a sentirmi meglio. In qualifica, invece, ho avvertito qualcosa di strano e nella Sprint non riuscivo a guidare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
