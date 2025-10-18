Badminton Giovanni Toti vince l’Egypt International! Annullati sei match-point | successo dopo due anni

Giovanni Toti ha vinto l’Egypt International, torneo internazionale di badminton andato in scena a Il Cairo (Egitto). L’azzurro ha sconfitto il canadese Xiaodong Sheng in una vibrante finale chiusa al terzo set con il punteggio di 21-15, 20-22, 22-20. Il nostro portacolori è stato superlativo nella terza frazione: sotto per 14-20, ha annullato sei match-point consecutivi e si è imposto ai vantaggi. Successo rilevante per il 24enne, numero 117 del ranking BWF, che in stagione non si era mai spinto oltre gli ottavi di finale nei tornei internazionali e che è così tornato sul podio dopo il terzo posto a El Salvador nel 2023 e le seconde piazze in Suriname e in Guatemala, sempre due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

