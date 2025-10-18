Bada come li trattano la Cgil a Tommaso Mazzanti | Dacci una mano a tutelare i rider

“Caro Tommaso, ‘bada come. li trattano’. Ti rubiamo l’incipit del tuo celebre slogan ma non ci riferiamo a te, abbiamo solo visto dai tuoi canali social la risonanza che hai dato all'accordo con Glovo, legittimamente. Infatti questo nostro è un appello affinché questi ‘eroi che indossano lo zaino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it