' Back to life' Gsk sostiene il docufilm di Giovanni Allevi presentato alla Festa del Cinema di Roma

Il presidente e ad Landazabal, ‘abbiamo il privilegio e la responsabilità di alimentare la speranza’ Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Un’azienda è fatta di persone, che non sono solo il loro lavoro, ma tutto ciò che le rende uniche: passioni, paure, sogni, fragilità. A volte anche una mala. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 'Back to life', Gsk sostiene il docufilm di Giovanni Allevi presentato alla Festa del Cinema di Roma

