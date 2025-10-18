Azzedine Alaïa | la storia del couturier che ha trasformato la sensualità in architettura

Life&People.it Capire chi è Azzedine Alaïa significa entrare nel cuore di una filosofia che ha riscritto le regole della couture. Per lui la moda era olto più di un fenomeno stagionale; era un’arte lenta, costruita con dedizione, precisione e rispetto assoluto per il corpo femminile. Alaïa non si considerava un designer nel senso tradizionale, ma un artigiano-scultore, un architetto della linea che modellava il tessuto come fosse materia viva. Il suo lavoro, del resto, anticipa e trascende le tendenze, ponendo al centro un ideale di bellezza naturale, intima e potente. L’anticonformista della moda: il pensiero di Azzedine Alaïa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it