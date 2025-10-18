Azerbaigian visita in Vaticano vice presidente Aliyeva

Roma, 18 ott. (askanews) – Nei giorni 16 e 17 ottobre Sua Eccellenza Mehriban Aliyeva, primo vice presidente della Repubblica dell’Azerbaigian e Presidente della Heydar Aliyev Foundation, ha effettuato un’intensa visita ufficiale in Vaticano, che consolida ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali tra l’Azerbaigian e la Santa Sede, in un quadro di cooperazione culturale, scientifica e diplomatica sempre più vivace, che ha trovato espressione nella fitta agenda e nei numerosi incontri di massimo livello svolti. Giovedì 16 ottobre, presso il Parco di Commodilla, si è tenuta l’inaugurazione dei lavori di restauro degli affreschi della basilica ipogea dei Ss. 🔗 Leggi su Ildenaro.it