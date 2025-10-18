Avvocato disabile fa causa al Comune di Roma

Ogni giorno, per andare a lavoro, Alessandro dovrebbe percorrere solo un paio di chilometri. Una mezz'ora di passeggiata che per lui, costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 21 anni a causa di un incidente stradale, diventa un insuperabile percorso a ostacoli. Marciapiedi sconnessi, salini, scivoli usurati o del tutto assenti: lui che è un avvocato che da sempre si è battuto per i diritti dei disabili, non ci sta. E ha fatto causa al Comune di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Avvocato disabile fa causa al Comune di Roma

