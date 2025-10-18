Avvocato | che significato oggi assume questa nobile professione?

Oggi fra programmi televisivi e casi mediatici la figura dell’avvocato, spesso viene mostrata ed analizzata in maniera scorretta e fuorviante. C’era un tempo in cui fare l’avvocato significava avere stabilità nel mondo del lavoro ed assumere un ruolo prestigioso ai livelli alti della società. Un tempo in cui, chi studiava, e faceva sacrifici era rispettato e godeva degli stessi, sia a livello economico, sia a livello di soddisfazioni professionali. Oggi è ancora così? Ci si chiede, quella che un tempo era una vocazione per pochi porta in dono la stessa concretezza e stabilità? Tante sono le domande, e le risposte alle stesse vanno date con sincerità e schiettezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

