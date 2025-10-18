Aveva sognato una gioventù che si arricchisse delle proprie differenze | Macron ricorda Sofia Corradi l’ideatrice dell’Erasmus scomparsa a 91 anni

« Sofia Corradi ci ha lasciati. Aveva sognato una gioventù europea che si incontrasse e si arricchisse delle proprie differenze». Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron in un messaggio su X in italiano per ricordare l’ideatrice del programma Erasmus scomparsa la scorsa notte a Roma all’età di 91 anni. «Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte. Omaggio alla Mamma Erasmus, il cui sogno continua a costruire la nostra Europa», conclude. Professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’università Roma Tre, Corradi era conosciuta anche come “mamma Erasmus” in quanto ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l’Europa migliaia di giovani studenti. 🔗 Leggi su Open.online