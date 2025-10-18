Aveva 150 chili di baccalà scaduto sporco nei locali e ragnatele | attività sospesa

Fano, 18 ottobre 2025 – Ben 150 chili di baccalà scaduto avviate allo smaltimento e che sarebbero potute finire invece nel piatto. È questo uno dei risultati più eclatanti dei controlli condotti nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nas di Ancona in regione nell’ambito di una vasta operazione di verifica sulla sicurezza dei prodotti ittici e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nel Fanese, i militari hanno ispezionato un ingrosso di pesce trovando decine di confezioni di “filetto di baccalà” con la data di conservazione ormai superata, per un peso complessivo di 150 chili. Un vero magazzino del pesce dimenticato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

