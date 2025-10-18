Avellino | un anno di misure cautelari il Tribunale smentisce le accuse di stalking
Il Tribunale collegiale di Avellino, presieduto dalla giudice Sonia Matarazzo, ha assolto con formula piena — “il fatto non sussiste” — un 42enne avellinese accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, con l’aggravante della presenza dei quattro figli minori.Dalle denunce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
