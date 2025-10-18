Avellino ricorda Giancarlo Siani | memoria e impegno civile contro la camorra
Avellino – La città di Avellino dedica un appuntamento alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino assassinato dalla camorra nel 1985. L’iniziativa si terrà venerdì 24 ottobre alle 17.30 al Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, 6.Presentazione del libro Giancarlo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
?Andrea Carnevale ricorda Giuseppe Stasio, ex primavera dell'Avellino. Un uomo di sport vero, ricordato ovunque per la sua professionalità, la dedizione e l’amore per il calcio. - facebook.com Vai su Facebook
Avellino ricorda Giancarlo Siani, nel libro di Perone rivive il coraggio di un giornalista alla ricerca della verità - Un appuntamento per tenere viva la memoria e il coraggio di un giornalista che ha pagato con la vita la sua sete di verità. Si legge su corriereirpinia.it
Giancarlo Siani, a 40 anni dalla morte il fratello Paolo incontra gli studenti dell’Ite Amabile di Avellino - All’Ite Amabile di Avellino si ricorda, nell’anniversario della sua morte, la figura di Giancarlo Siani: “Quaranta anni fa il barbaro assassinio del giornalista de Il Mattino ... Segnala corriereirpinia.it
Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio, suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare - Lì trova Achille e al Pelide, l'eroe che scelse una vita breve ed epica, si rivolge con parole di ammirazione e stima, ... Si legge su fanpage.it