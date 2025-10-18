Avellino Pestato a sangue in carcere morto il detenuto napoletano Paolo Piccolo
È morto dopo un anno di ricovero nell'ospedale Moscati di Avellino, il detenuto Paolo Piccolo, che fu brutalmente picchiato in carcere nel capoluogo irpino. Piccolo, 26 anni, venne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
