Avellino Pestato a sangue in carcere morto il detenuto napoletano Paolo Piccolo

Ilmattino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto dopo un anno di ricovero nell'ospedale Moscati di Avellino, il detenuto Paolo Piccolo, che fu brutalmente picchiato in carcere nel capoluogo irpino. Piccolo, 26 anni, venne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

