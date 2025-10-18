Tempo di lettura: 2 minuti Domani si riaccendono le luci del PalaDelMauro. L’orario è quello di sempre, le 18.00, ma l’atmosfera promette di essere diversa. Dopo la sconfitta di Brindisi, il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna a casa con un obiettivo chiaro: regalarsi e regalare ai propri tifosi la prima gioia interna della stagione. Di fronte ci sarà la Reale Mutua Torino, squadra solida e in fiducia, reduce dal successo casalingo contro Pistoia. Due percorsi opposti che si incrociano alla sesta giornata: i piemontesi cercano continuità, i biancoverdi riscatto e identità. Coach Maurizio Buscaglia in settimana ha spinto sulla difesa, cuore del suo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino a caccia del primo sorriso casalingo