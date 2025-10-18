Avellino a caccia del primo sorriso casalingo
Tempo di lettura: 2 minuti Domani si riaccendono le luci del PalaDelMauro. L’orario è quello di sempre, le 18.00, ma l’atmosfera promette di essere diversa. Dopo la sconfitta di Brindisi, il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna a casa con un obiettivo chiaro: regalarsi e regalare ai propri tifosi la prima gioia interna della stagione. Di fronte ci sarà la Reale Mutua Torino, squadra solida e in fiducia, reduce dal successo casalingo contro Pistoia. Due percorsi opposti che si incrociano alla sesta giornata: i piemontesi cercano continuità, i biancoverdi riscatto e identità. Coach Maurizio Buscaglia in settimana ha spinto sulla difesa, cuore del suo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Avellino a caccia della continuità con Milano, Lombardi suona la carica Entusiasmo a mille dopo la vittoria all'esordio contro Rieti per l'Avellino Basket, domani (ore 18) la sfida interna contro l'Urania Milano. Il presidente Lombardi: "Volevamo partire al me - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso. E ora c’è l’Ancona - Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro l’Ancona. Come scrive ilrestodelcarlino.it