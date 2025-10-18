Autostrada del Sole chiusa Italia divisa in due per una notte

Firenze, 18 ottobre 2025 – Raffica di cantieri nei prossimi giorni sui tratti autostradali della Toscana.  Firenze Sud-Incisa Reggello. A1 Panoramica. Arezzo. Firenze Mare. Firenze Sud-Incisa Reggello. Alcuni sono di impatto significativo: il più importante è sicuramente quello che comporta la chiusura per una notte dell’intero tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in tutte e due le direzioni, dalle 22 di sabato 18 alle 6 di domenica 19 ottobre, chiusura necessaria per i lavori che porteranno all'ampliamento del tratto in questione. Per aggirare la chiusura, se proprio non si può fare a meno di mettersi in viaggio, si possono seguire questi percorsi: per chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Sud, si deve seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; per chi invece procede verso Firenze Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

