Autolesionismo negli adolescenti l’allarme | aumento del 200% Il fenomeno le cause i sintomi da attenzionare
I numeri, quando raccontano di adolescenti che si feriscono da soli, suonano come un allarme che non possiamo ignorare. In Italia, il fenomeno dell’autolesionismo tra i giovani è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni. Secondo dati recenti dell'Ausl di Bologna, nel solo 2025 gli episodi di autolesione arrivati al Pronto soccorso sono stati 51, rispetto ai 27 del 2021. I ricoveri sono passati da 11 nel 2018 a 35 quest’anno. Ma il quadro è ampio: su scala globale, una revisione pubblicata su JAMA Network Open rileva una prevalenza del 17,7% tra i 10 e i 19 anni, con punte oltre il 20% per le ragazze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
