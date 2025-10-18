Auto va a fuoco in piena notte | vigili del fuoco sedano le fiamme
BRINDISI - Auto in fiamme la scorsa notte in città. Cause al vaglio delle forze dell'ordine. Una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta verso le ore 03.10 circa di sabato 18 ottobre 2025, in via Orazio Flacco. L'intervento è valso allo spegnimento delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Dà fuoco con la benzina all'auto dell'ex moglie, le fiamme danneggiano cinque macchine ---> https://www.romatoday.it/~go/i/11769906878975 - facebook.com Vai su Facebook
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Pro - X Vai su X
Castelnovo, dà fuoco a due auto per un debito: 68enne arrestato - Due auto in fiamme nella notte, un presunto atto ritorsivo legato a vecchie tensioni economiche, e un arresto: è quanto emerso dalle indagini dei ... Lo riporta redacon.it
Notte di incendi nel Salento: quattro auto a fuoco in poche ore, indagini in corso - Non si ferma la lunga scia di incendi ai danni di auto che ormai da mesi interessa il Salento. Si legge su corrieresalentino.it
Stessa via del centro storico, un’altra auto incendiata in piena notte: è mistero - Nella stessa strada, nove giorni addietro, era andata a fuoco una Peugeot 3008 di un pensionato. lecceprima.it scrive