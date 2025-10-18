Auto va a fuoco in piena notte | vigili del fuoco sedano le fiamme

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Auto in fiamme la scorsa notte in città. Cause al vaglio delle forze dell'ordine. Una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta verso le ore 03.10 circa di sabato 18 ottobre 2025, in via Orazio Flacco. L'intervento è valso allo spegnimento delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

