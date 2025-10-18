Auto urta lo spartitraffico e si ribalta Muore una donna grave il marito

Ancora una tragedia sulle strade nella nostra provincia. All’alba di ieri mattina un’auto, su cui viaggiava una coppia di Gioia del Colle, Puglia, è finita improvvisamente fuori strada mentre percorreva l’autostrada del Sole. Nonostante gli immediati soccorsi dei sanitari del 118 per la trasportata, moglie dell’uomo, non c’è stato nulla da fare. La donna, Annunziata Stefanina Bosco, 58 anni, è deceduta sul colpo. Grave ma non in pericolo di vita il marito, un uomo di 63 anni che si trovava alla guida del mezzo, una Cinquecento. Il grave schianto si è verificato dopo le 5 di ieri mattina, appunto, sull’A1, nei pressi del parcheggio di Castelfranco Est, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto urta lo spartitraffico e si ribalta. Muore una donna, grave il marito

