Auto si ribalta in autostrada due feriti

Ennesimo incidente nel tratto aretino dell'autostrada. Oggi pomeriggio, pochi minuti prima delle 18, si è verificato uno scontro che ha visto coinvolta un'auto che is è ribaltata, e non due come si era saputo in un primo momento. Il tratto dell'A1 interessato è quello tra Monte San Savino e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it