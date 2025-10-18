Monte San Savino (Arezzo), 18 ottobre 2025 – Brutto incidente stradale sull’ Autostrada del Sole nei pressi di Monte San Savino, sulla carreggiata in direzione nord. Poco prima delle 18 è partita la richiesta di soccorso per un’auto ribaltata. Non ci sono altri mezzi coinvolti. A bordo del mezzo c’erano due uomini di 55 e 22 anni che sono usciti da soli dal veicolo e sono stati presi in carico dal 118, che ha inviato sul posto l'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino e l'ambulanza di base della Croce Bianca di Arezzo. I due sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto ribaltata sull’Autostrada del Sole, due feriti