Aumento dei mutui in Italia al Nord il numero maggiore e non solo per comprare casa
Dopo due anni di contrazione, il mercato dei mutui ipotecari in Italia torna a espandersi con forza. Secondo il rapporto mutui ipotecari 2025 dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel 2024 le unità immobiliari urbane e i terreni ipotecati sono stati 771.351, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Ma il dato più rilevante riguarda il capitale finanziato, che ha superato i 108,8 miliardi di euro, registrando un incremento annuo del 21,5%. Un balzo che non riguarda solo l’acquisto di abitazioni, ma anche operazioni di natura mista e non residenziale, segnale di un utilizzo sempre più ampio della leva ipotecaria da parte di famiglie, imprese e investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
