Aumenta il prezzo delle sigarette in Manovra cosa sappiamo e di quanto salirà dal 2026
Il governo Meloni ha confermato che nel 2026 scatterà un aumento del prezzo delle sigarette, e per ora ha detto solo che sarà di "poco poco". L'ipotesi è che, nel giro di tre anni, si arrivi a pagare 1,50 euro in più al pacchetto per alcuni prodotti. Mancano ancora i numeri ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aumenta il prezzo delle sigarette in Manovra, cosa sappiamo e di quanto salirà dal 2026 - La conferma è arrivata direttamente dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine della conferenza stampa
L’impatto reale sui prezzi dipenderà però dalle politiche dei singoli produttori che potranno trasferire integralmente la maggiorazione sui consumatori - L’impatto reale sui prezzi dipenderà però dalle politiche dei singoli produttori che potranno trasferire integralmente la maggiorazione sui consumatori ... Da lanuovasardegna.it
Manovra 2026, nuovi aumenti per le sigarette: fino a 1,5 euro a pacchetto in 3 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, nuovi aumenti per le sigarette: fino a 1,5 euro a pacchetto in 3 anni ... Da tg24.sky.it