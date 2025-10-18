Aumenta il prezzo delle sigarette in Manovra cosa sappiamo e di quanto salirà dal 2026

Fanpage.it | 18 ott 2025

Il governo Meloni ha confermato che nel 2026 scatterà un aumento del prezzo delle sigarette, e per ora ha detto solo che sarà di "poco poco". L'ipotesi è che, nel giro di tre anni, si arrivi a pagare 1,50 euro in più al pacchetto per alcuni prodotti. Mancano ancora i numeri ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

