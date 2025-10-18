Attrazione fatale | un grande classico

ATTRAZIONE  FATALE  Sky  Suspense   ore  21 Con  Michael  Douglas, Glenn   Close e Anne Archer. Regia di  Adrian Lyne. Produzione USA  1987. Durata:   2 ore LA TRAMA  Un  professionista   con  bella  famiglia  ha un'avventura del  sabato  sera  con una  vivace  bionda. Sembra  una   cosa   destinata   a finire    lì   e invece  la   donna  gli  si attacca come una  mignatta. Va a  trovarlo  nella  sua casa  dell'hinterland e   minaccia   la vita  sua  e  dei  familiari. L'abbraccio  di   una  notte  può tramutarsi  in un  abbraccio   mortale.  PERCHE' VEDERLO    perchè  è  un  dramma bello  e avvincente come  tutti  quelli che  portano  la   stimata  firma di Adrian Lyne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

