ATTRAZIONE FATALE Sky Suspense ore 21 Con Michael Douglas, Glenn Close e Anne Archer. Regia di Adrian Lyne. Produzione USA 1987. Durata: 2 ore LA TRAMA Un professionista con bella famiglia ha un'avventura del sabato sera con una vivace bionda. Sembra una cosa destinata a finire lì e invece la donna gli si attacca come una mignatta. Va a trovarlo nella sua casa dell'hinterland e minaccia la vita sua e dei familiari. L'abbraccio di una notte può tramutarsi in un abbraccio mortale. PERCHE' VEDERLO perchè è un dramma bello e avvincente come tutti quelli che portano la stimata firma di Adrian Lyne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Attrazione fatale": un grande classico

