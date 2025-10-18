Un servizio di trasporto aereo svolto senza adeguate autorizzazioni, due piloti denunciati e un elicottero sequestrato. A conclusione degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, Sezione Aerea di Varese del Roan e del Gruppo di Como, il sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a due imprenditori che, impiegando un elicottero di proprietà di una società da loro stessi costituita, portavano avanti una attività di trasporto aereo commerciale, e di "operazioni specializzate ad alto rischio", svolto per anni. Senza avere le previste autorizzazioni, vale a dire il Certificato di operatore aereo, la Dichiarazione "Specialised Operations", e la licenza di pilota commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attività abusiva con l’elicottero. Due denunciati e maxi multa. I trasporti erano svolti da anni