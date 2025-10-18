atti vandalici contro il mio locale spaccata la vetrina al risto bar

Lucca, 18 ottobre 2025 – Vetrina rotta, bottiglie spaccate e sedie volate lungo il marciapiede. È questo il triste scenario che si è trovato davanti agli occhi giovedì mattina Farruk Riaz, il nuovo titolare del Risto Bar il Caffè di corso Garibaldi, in pieno centro storico. Come ogni giorno, intorno alle 6,30, è arrivato di fronte all’ingresso per aprire l’attività e iniziare a preparare le colazioni, scoprendo però qualcosa di insolito. “Il marciapiede era pieno di vetri di bottiglia, e l’odore di birra era ancora molto forte – racconta -. Prima ho risistemato alcune delle sedie che erano state gettate via, poi ho iniziato a spazzare e mi sono accorto che anche la vetrina laterale era rotta: parliamo di un danno da 5mila euro, dato che oltre al doppio vetro è stata rovinata anche la vignetta dipinta sopra”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

