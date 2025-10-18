Atti sessuali con una minorenne Condannato a 6 anni e arrestato

Viveva in un appartamento nel fiorentino. Una vita ritirata ed appartata. Si era allontanato dal territorio e si era rifatto un nuova esistenza. Senza sapere – stando a quanto ha detto ai poliziotti – che su di lui pensava la spada di Damocle dell’esito del processo che era stato celebrato a suo carico a Pisa. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Pisa, nei giorni scorsi, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della città della torre pendente, in relazione ad una condanna definitiva adottata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pisa in sede di giudizio abbreviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atti sessuali con una minorenne. Condannato a 6 anni e arrestato

