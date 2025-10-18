Attenzione lotti contaminati Il Ministero della Salute ritira il prodotto dagli scaffali | Non mangiateli

Il consumo di alimenti trasformati e confezionati è ormai parte integrante della vita quotidiana. Ogni giorno, milioni di persone si affidano ai prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati per snack, cereali e altri alimenti pronti. Tuttavia, anche quando i controlli di qualità sembrano rigorosi, esistono rischi legati a contaminazioni naturali o accidentali che possono compromettere la sicurezza dei prodotti. Tra le sostanze più insidiose presenti in alcune coltivazioni ci sono gli alcaloidi, composti chimici naturali che le piante producono per difendersi da insetti e malattie. Sebbene spesso siano innocui in quantità molto basse, se superano determinati limiti possono provocare effetti avversi sull’organismo umano e animale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Attenzione lotti contaminati”. Il Ministero della Salute ritira il prodotto dagli scaffali: “Non mangiateli”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Emozioni D’Arte”: un viaggio tra colori, pensieri e creatività Il 17 ottobre 2025, le classi 3D, 3E, 3G e 3H dell’I.C. “P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria” hanno partecipato alla mostra di arte contemporanea “Emozioni D’Arte”, ospitata presso il Museo Diocesa - facebook.com Vai su Facebook

Mais per popcorn contaminato: Conad e Sigma hanno richiamato questi lotti - I due richiami di mais per popcorn di Conad e Sigma, in alcuni lotti vi sono contaminanti pericolosi oltre i limiti di legge ... Come scrive greenme.it

Allerta Ministero della Salute, fateli sparire da tavola: sono contaminati - Dal Ministero della Salute arriva un'altra segnalazione che riguarda un prodotto molto diffuso nelle nostre case. Scrive diregiovani.it

Pesto pistacchio ritirato per rischio chimico: «Presenza di aflatossine». I lotti contaminati e le proprietà cancerogene - L'azienda produttrice è la «Delizie dal Sole» e il nome del produttore è «Marullo». Si legge su ilmattino.it