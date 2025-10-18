Attenzione al Pixnapping in 30 secondi gli hackers rubano i dati del telefono
C'è un nuovo tipo di attacco hacker che sta mettendo in crisi chi ha un telefono Android: tramite la tecnica del Pixnapping, i criminali del web impiegano solo 30 secondi per impossessarsi dei dati di uno smartphone. A lanciare l'allarme sono i tecnici del sito Ars Technica, che hanno scoperto questo nuovo terribile trucco. Basta davvero pochissimo tempo, e la trappola scatta. Mediante l'installazione di un'app malevola, gli cyber-criminali riescono a catturare schermate di cellulari in tempo reale. Basta una manciata di secondi. In questo modo i malviventi sono così in grado di ottenere tutto ciò che passa sullo schermo di un telefono, si tratti di messaggi in chat che codici di autenticazione a due fattori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
