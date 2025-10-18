Attenti allo scontrino del Bancomat Una truffa di pochi secondi per trasformare un prelievo in una frode | ecco come riconoscerla e i consigli della polizia

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025

Le forze dell’ordine segnalano un aumento dei casi legati alla cosiddetta “ truffa dello scontrino bancomat ”, una pratica che sfrutta la disattenzione degli utenti agli sportelli automatici. Secondo la Polizia Postale, “bastano pochi secondi per trasformare un’operazione di prelievo in un’occasione per frodare ignari correntisti ”. Il meccanismo è semplice. I truffatori si appostano vicino agli ATM in attesa che qualcuno dimentichi lo scontrino nel cestino o sul pavimento. Quei fogli, apparentemente innocui, contengono “più informazioni di quanto si pensi: numero parziale della carta, saldo residuo, codice identificativo del terminale e, in alcuni casi, dettagli aggiuntivi legati all’operazione effettuata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

