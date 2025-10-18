Attentato Sigfrido Ranucci Schlein attacca Meloni | Libertà e democrazia a rischio con governo di estrema dx la premier | Puro delirio vergogna

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Fratelli d’Italia ha scelto di rispondere alle accuse della leader del Pd con una nota diffusa sui propri canali social. “Delegittimare l’Italia è vergognoso. Farlo all’estero, ancora di più”, si legge nel messaggio del partito Dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci è divampato lo scontro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

attentato sigfrido ranucci schlein attacca meloni libert224 e democrazia a rischio con governo di estrema dx la premier puro delirio vergogna

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Sigfrido Ranucci, Schlein attacca Meloni: “Libertà e democrazia a rischio con governo di estrema dx”, la premier: “Puro delirio, vergogna"

Leggi anche questi approfondimenti

attentato sigfrido ranucci schleinAttentato Ranucci: durissimo botta e risposta tra Schlein e Meloni - (Lapresse) Durissimo botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni in relazione all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Da stream24.ilsole24ore.com

attentato sigfrido ranucci schleinAttentato a Ranucci, Schlein: "Con estrema destra libertà in pericolo", Meloni: "Vergognati" - Ranucci: “Commosso da grande solidarietà, messaggi da tutto il mondo” Sul fronte delle indagini in merito all'attentato subito "è presto, ancora non sono a conoscenza di sviluppi". Scrive msn.com

attentato sigfrido ranucci schleinAttentato a Ranucci, Schlein accusa Meloni: "Libertà a rischio". La Premier risponde: "Siamo al puro delirio" - Botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: la segretaria del Pd esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e attacca la destra, Meloni replica ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Sigfrido Ranucci Schlein