Attentato Sigfrido Ranucci Schlein attacca Meloni | Libertà e democrazia a rischio con governo di estrema dx la premier | Puro delirio vergogna

Anche Fratelli d’Italia ha scelto di rispondere alle accuse della leader del Pd con una nota diffusa sui propri canali social. “Delegittimare l’Italia è vergognoso. Farlo all’estero, ancora di più”, si legge nel messaggio del partito Dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci è divampato lo scontro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato Sigfrido Ranucci, Schlein attacca Meloni: “Libertà e democrazia a rischio con governo di estrema dx”, la premier: “Puro delirio, vergogna"

Leggi anche questi approfondimenti

Attentato a Sigfrido Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano. La caccia con le telecamere e le celle telefoniche - facebook.com Vai su Facebook

Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell’accordo per Gaza. #TvTalk alle - X Vai su X

Attentato Ranucci: durissimo botta e risposta tra Schlein e Meloni - (Lapresse) Durissimo botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni in relazione all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Da stream24.ilsole24ore.com

Attentato a Ranucci, Schlein: "Con estrema destra libertà in pericolo", Meloni: "Vergognati" - Ranucci: “Commosso da grande solidarietà, messaggi da tutto il mondo” Sul fronte delle indagini in merito all'attentato subito "è presto, ancora non sono a conoscenza di sviluppi". Scrive msn.com

Attentato a Ranucci, Schlein accusa Meloni: "Libertà a rischio". La Premier risponde: "Siamo al puro delirio" - Botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: la segretaria del Pd esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e attacca la destra, Meloni replica ... Si legge su virgilio.it