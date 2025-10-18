Attentato Ranucci scontro Schlein-Meloni La leader dem | Libertà a rischio
“Il governo di Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica, con 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E taglia la scuola pubblica., mentre blocca la nostra proposta sul salario minimo. Fanno propaganda ogni giorno”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al congresso del Partito dei Socialisti europei ad Amsterdam. “A Firenze, la settimana scorsa, – ha aggiunto Schlein – la premier ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi. In questo clima, voglio esprimere la mia solidarietà al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua. 🔗 Leggi su Lapresse.it
