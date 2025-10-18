Attentato Ranucci | Roma come Gaza la follia della vip scatena le polemiche!

L’attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della celebre trasmissione d’inchiesta Report, rappresenta un atto di violenza inaudita e un attacco diretto ai fondamenti della democrazia nel nostro Paese. L’esplosione di un ordigno sotto la sua auto non è solo un vile gesto intimidatorio contro una persona, ma mira a colpire l’intera categoria del giornalismo investigativo, che con tenacia e coraggio si impegna quotidianamente per svelare la verità, i meccanismi di corruzione, i crimini e le storture del potere. Questo evento di gravità eccezionale riporta indietro le lancette della storia italiana, evocando periodi oscuri in cui la minaccia fisica era uno strumento per zittire le voci libere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

