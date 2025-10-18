Attentato Ranucci Colotta Presidente di Assocomunicatori | Atto contro la libertà di stampa
“L’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, a cui va tutta la solidarietà di Assocomunicatori, rappresenta un atto di inaudita gravità, che va ben oltre la persona: è un colpo inferto al cuore della libertà di stampa, uno dei pilastri su cui si fonda la nostra Repubblica. Prendere di mira un giorn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Radio1 Rai. . L'#attentato al giornalista Sigfrido #Ranucci, la cui auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta saltare in aria da una bomba, davanti a casa. Solidarietà unanime dalla politica e dai vertici Rai; ieri, davanti alla sede di Via Teulada a Roma, dove - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, Annalisa Cuzzocrea: "Giornalismo d'inchiesta non piace. Con questo governo c'è un innalzamento di toni". #ottoemezzo - X Vai su X
Attentato a Ranucci, il presidio alla Rai: “Noi la tua scorta”. Lui si commuove. Fnsi: “Ora norme contro le querele temerarie” - Giornalisti e politici in solidarietà con Sigfrido Ranucci dopo l'attentato. ilfattoquotidiano.it scrive
Attentato Ranucci: bomba distrugge l'auto del conduttore, si segue la pista delle inchieste di Report - Ma un messaggio preciso, un salto di qualità, e pericolosità, di quella lunga ... Scrive iltempo.it
Ranucci: "Non accadeva nulla del genere dall'attentato a Maurizio Costanzo" - Un chilo di esplosivo davanti alla casa del giornalista: distrutte le sue auto. Riporta lastampa.it