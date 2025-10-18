Attentato Ranucci Colotta Presidente di Assocomunicatori | Atto contro la libertà di stampa

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025

"L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, a cui va tutta la solidarietà di Assocomunicatori, rappresenta un atto di inaudita gravità, che va ben oltre la persona: è un colpo inferto al cuore della libertà di stampa, uno dei pilastri su cui si fonda la nostra Repubblica. Prendere di mira un giorn.

attentato ranucci colotta presidente di assocomunicatori atto contro la libert224 di stampa

Attentato Ranucci. Colotta, Presidente di Assocomunicatori: "Atto contro la libertà di stampa"

