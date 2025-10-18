Attentato a Sigfrido Ranucci il giornalista a Rai3 | Chi ha messo l' ordigno conosce le mie abitudini

"Il sottotitolo di tutta questa vicenda è che chi ha posto quell'ordigno conosce le mie abitudini". A raccontarlo a poche ore dall'attentato che ha distrutto la sua auto parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia alle porte della Capitale è stato lo stesso Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . L'#attentato al giornalista Sigfrido #Ranucci, la cui auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta saltare in aria da una bomba, davanti a casa. Solidarietà unanime dalla politica e dai vertici Rai; ieri, davanti alla sede di Via Teulada a Roma, dove - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a Sigfrido Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci: artificieri hanno controllato auto rubata vicino casa del giornalista - Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi ... Lo riporta fanpage.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Don Ciotti: 'Non lasciamo i giornalisti soli' - "Sigfrido Ranucci, con Report, fa approfondimento e inchiesta: non si ferma in superficie, ma va in profondità per offrire conoscenza, stimolo, anche una giusta provocazione. lostrillone.tv scrive

Attentato a Sigfrido Ranucci, chi è il giornalista Rai delle inchieste di Report - «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ammazzarla» ha detto Ranucci ... vanityfair.it scrive