Attentato a Sigfrido Ranucci il Cdr di Citynews | Un attacco a tutto il giornalismo libero

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Attentato a Sigfrido Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano - X Vai su X

"Chi ha messo la bomba". Attentato a Sigfrido Ranucci, Roberto Saviano rompe il silenzio e gela tutti - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ... Si legge su fanpage.it

La solidarietà di Sky Sport a Sigfrido Ranucci - Giovedì 16 ottobre il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci ha subito un atto intimidatorio potenzialmente letale: un chilo di esplosivo posizionato vicino alla sua villetta a Pomezia ha semidistru ... Riporta sport.sky.it

Attentato a Ranucci, Cdr Unione Sarda: «Massima solidarietà e vicinanza» - Il Comitato di redazione dell’Unione Sarda esprime massima solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo il gravissimo atto intimidatorio subito davanti alla sua abitazi ... Da msn.com