Attentato a Sigfrido Ranucci | i carabinieri del Ris analizzano l’ordigno esploso a Pomezia

AGI - I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell'ordigno rudimentale che, giovedì sera, ha distrutto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci e quella di sua figlia a Pomezia. Obiettivo degli investigatori è analizzare il tipo di esplosivo utilizzato per poi eventualmente risalire agli autori dell'intimidazione che solo per un caso fortuito non ha provocato vittime. L'attenzione degli inquirenti è anche verso l'individuazione della persona incappucciata, indicata da un testimone, che si sarebbe allontanata poco prima dell'esplosione. Verifiche anche su un'auto con la quale potrebbe essere fuggito l'attentatore, o gli attentatori. 🔗 Leggi su Agi.it

