Attentato a Sigfrido Ranucci | gli affari dei clan e la criminalità organizzata le piste seguite dagli inquirenti
Sono quattrocinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia. Chi ha colpito, lo seguiva da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Radio1 Rai. . L'#attentato al giornalista Sigfrido #Ranucci, la cui auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta saltare in aria da una bomba, davanti a casa. Solidarietà unanime dalla politica e dai vertici Rai; ieri, davanti alla sede di Via Teulada a Roma, dove
Cosa sappiamo sull'attentato a Sigfrido #Ranucci di Report: "Ordigno rudimentale dall'alto potere esplosivo"
Attentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ... Scrive fanpage.it
Attentato a Ranucci, la firma della malavita locale con manovalanza ultrà. Faro sugli appalti per il nuovo porto di Fiumicino - In passato le minacce di clan e cartelli della droga messicani e dell'estrema destra ... Secondo roma.corriere.it
Attentato a Ranucci, la pista della vendetta ultrà. Il sospetto del giornalista: c’entrano anche gli albanesi - Qualcuno arrivato da fuori Roma, che però avrebbe chiesto un supporto operativo o comunque il “placet d’azione” a chi si sente padrone di quel territorio. Riporta ilgazzettino.it