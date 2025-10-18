Attentato a Sigfrido Ranucci | gli affari dei clan e la criminalità organizzata le piste seguite dagli inquirenti

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattrocinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia. Chi ha colpito, lo seguiva da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

attentato sigfrido ranucci affariAttentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ... Scrive fanpage.it

attentato sigfrido ranucci affariAttentato a Ranucci, la firma della malavita locale con manovalanza ultrà. Faro sugli appalti per il nuovo porto di Fiumicino - In passato le minacce di clan e cartelli della droga messicani e dell'estrema destra ... Secondo roma.corriere.it

attentato sigfrido ranucci affariAttentato a Ranucci, la pista della vendetta ultrà. Il sospetto del giornalista: c’entrano anche gli albanesi - Qualcuno arrivato da fuori Roma, che però avrebbe chiesto un supporto operativo o comunque il “placet d’azione” a chi si sente padrone di quel territorio. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Sigfrido Ranucci Affari